Зідан і Погба зустрілись в Дубаї під час перерви на матчі збірних

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба зустрівся з головним тренером Реала Зінедіном Зіданом на фоні чуток щодо свого можливого трансферу до "вершкових".

Зустріч французьких зірок відбулась на Ближньому Сході, інформує Mirror.

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Зазначається, що Зідан відвідував Дубай, де був гостем конференції та виставки DAIS, присвяченій застосуванню штучного інтелекту в спорті, тоді як Погба пропускав матчі збірної Франції через травму гомілкостопа.

Нагадаємо, минулого літа Зідан вимагав придбати Погба в мадридський Реал.

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