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В Реале снова недопонимание – Зидан и Перес имеют разные приоритеты на зимнее трансферное окно

21:44 15 Читати українською
В Реале снова недопонимание – Зидан и Перес имеют разные приоритеты на зимнее трансферное окно
Флорентино Перес и Зинедин Зидан / фото из соцсетей

Президент мадридского клуба Флорентино Перес и наставник команды Зинедин Зидан не могут прийти к согласию относительно трансферной стратегии.

Перес рассматривает вопрос о переходе хавбека Тоттенхэма Кристиана Эриксена в январе, однако приоритетом тренера Зинедина Зидана остается полузащитник Манчестер Юнайтед Погба, сообщает ESPN.

Эриксен может зимой оказаться в Реале

Перес считает, что предложение в размере 30 млн евро за Эриксена будет достаточно для январского перехода. У 27-летнего датчанина летом истекает срок действия контракта с Тоттенхэмом. Сам Эриксен предпочел бы осуществить трансфер летом на правах свободного агента, чтобы получить более высокий бонус.

Зато Зидан все еще хочет подписать Погба. Тренера, по информации источника, не убедили слова президента о том, что МЮ отказывается продавать хавбека. Зидан считает, что французский полузащитник очень хочет перейти именно в Реал. Перес до сих пор надеется убедить Зидана.

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Теги
Трансферы Реал Мадрид Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен Поль Погба Поль Погба Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Флорентино Перес
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