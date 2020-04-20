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Реал может переехать на другой стадион до конца сезона – он меньше, чем Бернабеу в 13 раз

16:31 83 Читати українською
Реал может переехать на другой стадион до конца сезона – он меньше, чем Бернабеу в 13 раз
Бернабеу реконструируют / Marca

Мадридский Реал изучает возможность проведения домашних матчей на тренировочной базе.

Возобновление кампании 2019/20 возможно лишь при пустых трибунах, поэтому "бланкос" могут временно перебраться на стадион своей резервной команды, Кастильи, чтобы ускорить реконструкцию Сантьяго Бернабеу, сообщает OkDiario.

Сантьяго Бернабеу будут использовать для нужд борьбы с коронавирусом

После десятидневного перерыва, вызванного коронавирусом, на главную арену Мадрида вернулись строители. Если Ла Лига одобрит переезд Реала, работы без ограничений продлятся до середины сентября, когда планируется начать новый сезон.

Отметим, что арена Альфредо Ди Стефано, на которой проводит домашние дубль, находится на тренировочной базе в Вальдебебас и вмещает более 6 тысяч зрителей. На обновленном Бернабеу мадридцы выступают с 1947 года.

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