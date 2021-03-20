Реал в погоне за вершиной Ла Лиги отстает от Барселоны на два пункта, а разрыв с Атлетико составляет шесть зачетных баллов. Чтобы не усугубить ситуацию, в матче с Сельтой они должны были уверенно добывать три очка, но соперник в нынешней форме явно не собирался сдаваться без боя.

На 20-й минуте Бензема в штрафной открылся под передачу Крооса и с убийственного расстояния пробил в дальний угол – без шансов для голкипера. Чуть позже "сливочные" воспользовались ошибкой защитника и перехватили мяч у ворот соперника – Карим мастерским ударом под левую стойку записал в свой актив дубль. Уже под занавес тайма хозяева удачно разыграли стандарт и отыграли один гол – отличился Нолито.

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Во втором тайме острота появилась только после 80-й минуты. Сначала Аспас выполнял штрафной с опасного расстояния и попал в левую стойку – мадридцы занервничали, хотя и казалось, что Куртуа все контролировал. В компенсированое время Бензема отдал идеальную навесную в штрафную, где Асенсио в касание замкнул – 1:3. Уверенная победа Реала.

Благодаря добытым очкам подопечные Зидана поднялись на вторую строчку турнирной таблицы, опередив Барселону на два пункта ("блаугранас" еще не сыграли свой матч 28-го тура). Сельта осталась на 11-м месте первенства.

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