В конце первого тайма Ромеро поскользнулся в борьбе с соперником. Пытаясь устоять на газоне, полузащитник Альмерии получил болезненный удар от своего одноклубника Марка Пубиля. Тот в подкате по инерции ногой въехал в лицо Ромеро.

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Полузащитника сразу госпитализировали, а впоследствии из больницы поступили оптимистичные новости. Игрок постоянно находился в сознании, а перелома челюсти удалось избежать. В ближайшее время Лука покинет медучреждение и не исключено, что он сможет вернуться на поле уже в следующем туре против Севильи, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, Ромеро выступает за Альмерию на правах аренды из Милана, которая рассчитана до завершения текущего сезона. В трех матчах чемпионата Испании 19-летний аргентинец забил 2 гола.