Наприкінці першого тайму Ромеро послизнувся в боротьбі з суперником. Намагаючись встояти на газоні, півзахисник Альмерії отримав болісний удар від свого одноклубника Марка Пубіля. Той у підкаті за інерцією ногою в'їхав в обличчя Ромеро.

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Півзахисника одразу ушпиталили, а згодом з лікарні надійшли оптимістичні новини. Гравець постійно перебував у свідомості, а перелому щелепи вдалося уникнути. Найближчим часом Лука покине медзаклад і не виключено, що він зможе повернутися на поле вже в наступному турі проти Севільї, повідомляє Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Ромеро виступає за Альмерію на правах оренди з Мілана, яка розрахована до завершення поточного сезону. У трьох матчах чемпіонату Іспанії 19-річний аргентинець забив 2 голи.