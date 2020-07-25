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Жуткая травма Мбаппе и победный гол Неймара в видеообзоре матча ПСЖ – Сент-Этьен

09:32 - Читати українською
Жуткая травма Мбаппе и победный гол Неймара в видеообзоре матча ПСЖ – Сент-Этьен
ПСЖ – Сент-Этьен – 1:0 – видеообзор матча

ПСЖ одолел (1:0) Сент-Этьен в финале Кубка Франции. Смотрите видео гола и главные моменты поединка.

 

Команды обменялись острыми выпадами в начале поединка, однако открыть счет удалось ПСЖ. Голкипер Сент-Этьена справился с ударом Мбаппе, а Неймар был первым на добивании. Заключительные минуты тайма превратились в хаос. Капитан "зеленых" Лоик Перрен грубо снес Мбаппе в подкате, что привело к массовой стычке на поле. Рефери удалил грубияна, раздал желтые нескольким другим участникам беспорядков, а Мбаппе покинул поле, заметно прихрамывая.

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После перерыва ПСЖ создал несколько замечательных возможностей, чтобы увеличить преимущество, но кураж поймал вратарь соперников Джесси Мулен. В конце концов, гол Неймара так и остался единственным во встрече, которая принесла столичному клубу Кубок Франции.

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Килиан Килиан Мбаппе ПСЖ - Сент-Этьен ПСЖ ПСЖ Франция Неймар Сент-Этьен Сент-Этьен Видеоновости
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