Жуткая травма Мбаппе и победный гол Неймара в видеообзоре матча ПСЖ – Сент-Этьен

Команды обменялись острыми выпадами в начале поединка, однако открыть счет удалось ПСЖ. Голкипер Сент-Этьена справился с ударом Мбаппе, а Неймар был первым на добивании. Заключительные минуты тайма превратились в хаос. Капитан "зеленых" Лоик Перрен грубо снес Мбаппе в подкате, что привело к массовой стычке на поле. Рефери удалил грубияна, раздал желтые нескольким другим участникам беспорядков, а Мбаппе покинул поле, заметно прихрамывая.

ПСЖ выиграл Кубок Франции ценой травмы Мбаппе – слабый матч Неймара и Ко, которых остановил роскошный голкипер

После перерыва ПСЖ создал несколько замечательных возможностей, чтобы увеличить преимущество, но кураж поймал вратарь соперников Джесси Мулен. В конце концов, гол Неймара так и остался единственным во встрече, которая принесла столичному клубу Кубок Франции.