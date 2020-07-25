ПСЖ выиграл Кубок Франции ценой травмы Мбаппе – слабый матч Неймара и Ко, которых остановил роскошный голкипер

Кубок Франции, финал

ПСЖ – Сент-Этьен – 1:0

Гол: Неймар, 14

Финал национального Кубка стал первым официальным матчем для французских команд после карантина. ПСЖ, который, между прочим, также готовится к рестарту Лиги чемпионов, где в четвертьфинале парижан ожидает Аталанта нашего Руслана Малиновского, вышел в оптимальном составе со всеми своими звездами. Будем откровенны, шансы "зеленых" и так оценивались не слишком высоко, а быстрый пропущенный гол сделал положение для подопечных Клода Пюеля крайне сложным. На 14-й минуте взятие ворот организовали Мбаппе и Неймар. Килиан на дриблинге ворвался в штрафную соперника и пробил – удар заблокировали, но на добивании первым оказался бразилец и легко вогнал мяч в сетку.

Мбаппе чуть не сломали ногу зверским подкатом – звезда ПСЖ покинул поле в слезах и спровоцировал драку

ПСЖ продолжал доминировать, а Сент-Этьен, не имея игровых контраргументов, включил грубость. Борьба на грани фола дошла апогея в середине первого тайма. Лоик Перрен очень жестко сыграл в подкате против Мбаппе. Со стороны все выглядело очень серьезно. Правда, арбитру, чтобы выписать красную защитнику Сент-Этьена, понадобился VAR. Зато игрокам ПСЖ не нужны были видеоповторы – они были настолько возмущены, что едва не устроили драку прямо на поле. В конце концов, "зеленые" остались в меньшинстве, а Мбаппе покинул поле – дополнительный риск перед ЛЧ никому не нужен.

К концу первого тайма ПСЖ имел еще несколько возможностей увеличить преимущество в счете, но Жесси Мулен выдал фантастическую игру. Голкипер совершил ряд сногсшибательных сейвов, когда казалось, что мяч должен оказаться в сетке. На 51-й минуте не смог помочь и он – Ди Мария и Икарди блестяще реализовали выход на ворота соперника, но на начальной стадии атаки Анхель залез в офсайд.

В общем, во второй половине встречи не было заметно, что Сент-Этьен играет в меньшинстве. Номинальные гости регулярно выбегали в атаку и создавали опасность у ворот Наваса. У ПСЖ активностью отличался Неймар – чего стоит только элегантный заброс бразильца в штрафную, где прекрасно открылся Баккер, но не смог хотя бы попасть по мячу. Постепенно ситуация на поле переросла у классические "одни не могут, а другие не хотят". Однако, как только ПСЖ добавлял в скорости, сразу появлялись моменты. Но потом снова на авансцену выходил роскошный Жесси Мулен. В этот вечер фраза, что голкипер – это половина команды, точно о Сент-Этьене. 34-летний француз выдал едва не матч всей своей карьеры.

Парадоксально, но самым интересным моментом последних минут стал не игровой момент. Килиан Мбаппе вышел из подтрибунного помещениях, а болельщики встретили его овациями. Отметим, что звездный француз двигался с помощью костылей. Очевидно, опасения перед рестартом ЛЧ растут. Возможно, даже сам ПСЖ не будет рад трофею, смотря на такую ​​весомую потерю. В конце концов, подопечные Томаса Тухеля победили, но вопросов оставили больше, чем ответов.