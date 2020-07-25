Моторошна травма Мбаппе і переможний гол Неймара у відеоогляді матчу ПСЖ – Сент-Етьєн

Команди обмінялися гострими випадами на початку поєдинку, однак відкрити рахунок вдалося ПСЖ. Голкіпер Сент-Етьєна впорався з ударом Мбаппе, а Неймар був першим на добиванні. Завершальні хвилини тайму перетворилися на хаос. Капітан "зелених" Лоік Перрен грубо зніс Мбаппе у підкаті, що призвело до масової сутички на полі. Рефері вилучив грубіяна, роздав жовті кільком іншим учасникам заворушень, а Мбаппе покинув поле, помітно накульгуючи.

ПСЖ виграв Кубок Франції ціною травми Мбаппе – слабкий матч Неймара і Ко, яких зупинив розкішний голкіпер

Після перерви ПСЖ створив кілька чудових нагод, щоб збільшити перевагу, але кураж піймав воротар суперників Джессі Мулен. Зрештою, гол Неймара так і залишився єдиним у зустрічі, яка принесла столичному клубу Кубок Франції.