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Моторошна травма Мбаппе і переможний гол Неймара у відеоогляді матчу ПСЖ – Сент-Етьєн

09:32 - Читать на русском
Моторошна травма Мбаппе і переможний гол Неймара у відеоогляді матчу ПСЖ – Сент-Етьєн
ПСЖ – Сент-Етьєн – 1:0 – відеоогляд матчу

ПСЖ здолав (1:0) Сент-Етьєн у фіналі Кубка Франції. Дивіться відео гола та головні моменти поєдинку.

 

Команди обмінялися гострими випадами на початку поєдинку, однак відкрити рахунок вдалося ПСЖ. Голкіпер Сент-Етьєна впорався з ударом Мбаппе, а Неймар був першим на добиванні. Завершальні хвилини тайму перетворилися на хаос. Капітан "зелених" Лоік Перрен грубо зніс Мбаппе у підкаті, що призвело до масової сутички на полі. Рефері вилучив грубіяна, роздав жовті кільком іншим учасникам заворушень, а Мбаппе покинув поле, помітно накульгуючи.

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Після перерви ПСЖ створив кілька чудових нагод, щоб збільшити перевагу, але кураж піймав воротар суперників Джессі Мулен. Зрештою, гол Неймара так і залишився єдиним у зустрічі, яка принесла столичному клубу Кубок Франції.

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Теги
ПСЖ - Сент-Етьєн Неймар ПСЖ ПСЖ Сент-Етьєн Сент-Етьєн Франція Відеоновини Кіліан Кіліан Мбаппе
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