Итальянец помог лондонцам одержать разгромную победу над Ньюкаслом в рамках 10-го тура АПЛ (3:0), на 88-й минуте забив с 11-метровой отметки.

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Это десятый подряд гол Жоржиньо в рамках чемпионата Англии, который он забил с пенальти. Он стал первым игроком в истории АПЛ, забившим все 10 последних мячей с 11-метровой отметки.

К слову, Жоржиньо перебрался в Челси летом 2018-го из Наполи. Сумма компенсации составила 57 млн. евро. С этого времени итальянец провел за лондонский клуб 154 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.