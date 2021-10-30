Італієць допоміг лондонцям здобути розгромну перемогу над Ньюкаслом в рамках 10-го туру АПЛ (3:0), на 88-й хвилині забивши з 11-метрової позначки.

Крістал Пелас сенсаційно обіграв Ман Сіті, Ліверпуль втримав нічию з Брайтоном, Челсі розгромив Ньюкасл і пішов у відрив

Це десятий поспіль гол Жоржінью в рамках чемпіонату Англії, який він забив із пенальті. Він став першим гравцем в історії АПЛ, який забив усі 10 останніх м'ячів із 11-метрової позначки.

До слова, Жоржінью перебрався в Челсі влітку 2018-го року із Наполі. Сума компенсації склала 57 млн євро. Відтоді італієць провів за лондонський клуб 154 матчі в усіх турнірах, у яких забив 20 голів та віддав 5 результативних передач.