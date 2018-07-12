Жорже Мендеш: Ювентус будет последним клубом Криштиану, он принял такое решение

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш рассказал, что португалец завершит карьеру в туринском Ювентусе.

"Ювентус станет последним клубом Криштиану, и я рад, что он принял такое решение.

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С этой командой он завершит свою невероятную карьеру", – цитирует Мендеша Football Italia.

Напомним, Роналду перешел в Ювентус, сумма трансфера составила 100 млн евро. Его контракт с туринцами рассчитан на 4 года. Если после этого Криштиану действительно решит завершить карьеру, то это произойдет после сезона 2021/2022.

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