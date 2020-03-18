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"Жизнь нас предала": беременная девушка Ругани призналась, что тоже инфицирована коронавирусом

15:07 36 Читати українською
"Жизнь нас предала": беременная девушка Ругани призналась, что тоже инфицирована коронавирусом
Даниэле Ругани с любимой / ФК Ювентус

Микела Персико – девушка защитника Ювентуса Даниэле Ругани, который заразился коронавирусом COVID-19, тоже заявила о своей болезни.

Напомним, Даниэле Ругани стал первым игроком Ювентуса, которому диагностировали коронавирус. Через несколько дней болезнь обнаружили у его одноклубника Блеза Матюиди, а теперь о наличии опасного недуга призналась и девушка итальянского центрбека – Микела Персико.

"Я до сих пор не могу осознать того, что случилось. Я нахожусь на 4-м месяце беременности и с нетерпением ждала момента, чтобы объявить это, а тут эта болезнь... Жизнь нас предала. Пока я не знаю, кто у нас родится, но это сейчас не так важно. Надеюсь только, что вирус не повлияет на ход беременности и ребенка. Врачи уверяют, что все должно быть хорошо, но понятно, что я очень волнуюсь.

Мы с Даниэле изолированы друг от друга, но надеемся, что преодолеем это", – цитирует Персик Gazzetta dello Sport.

Напомним, пандемия коронавируса оставила Европу без футбола – практически все национальные чемпионаты приостановлены, а 17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

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Теги
Италия коронавирус Ювентус Ювентус Девушки футболистов Даниэле Ругани Даниэле Ругани
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