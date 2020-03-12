Защитник Ювентуса Ругани заболел коронавирусом

Лига чемпионов — 11 март 545
-
ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда
-
Динамо дожало Александрию в меньшинстве после овертайма – Цыганков вывел в полуфинал Кубка УкраиныУкраина — 11 март 1358
-
"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – ШахтарГермания — 11 март 1337
-
Степаненко прооперирован в Лондоне – Шахтер назвал срок восстановления полузащитникаУкраина — 11 март 688
-
"Богиня Італії": Аталанта пише історію Ліги чемпіонів і осоромила президента Ювентуса, а Ілічіч нагадав ШевченкаЛига чемпионов — 11 март 611