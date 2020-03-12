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Защитник Ювентуса Ругани заболел коронавирусом

00:24 219 Читати українською
Защитник Ювентуса Ругани заболел коронавирусом
Даниэле Ругани / Getty Images

Защитник Ювентуса Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус.

Туринцы на своем официальном сайте сообщили о заболевании 25-летнего игрока.

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Клуб сразу принял меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса. У Ругани не обнаружено никаких серьезных симптомов, однако его уже изолировали. Сейчас проверяют всех лиц, которые могли контактировать с защитником в течение последних недель.

К слову, Ругани провел за Ювентус 6 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, результативными действиями не отличался.

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Главное Даниэле Ругани Даниэле Ругани Ювентус Ювентус Италия коронавирус
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