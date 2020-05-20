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Жиру прокомментировал продление контракта с Челси

22:13 4 Читати українською
Жиру прокомментировал продление контракта с Челси
Оливье Жиру / Reuters

Форвард лондонского Челси Оливье Жиру поделился эмоциями от пролонгации соглашения с "пенсионерами".

"Я рад продолжить свое приключение в Челси. Жду с нетерпением возможности вернуться на поле и вместе со своими одноклубниками наслаждаться футболом.

Челси официально продлил контракт с Жиру

Снова надеть футболку Челси уже не терпится, особенно перед заполненными трибунами на Стэмфорд Бридж, при условии, что это будет безопасно", – цитирует нападающего официальный сайт клуба.

Напомним, ранее стало известно, что "синие" воспользовались опцией продления контракта с Жиру еще на год. На чемпиона мира долго претендовал миланский Интер, который был готов предложить 33-летнему французу контракт по схеме 2+1.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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Англия Оливье Жиру Оливье Жиру Челси Челси
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