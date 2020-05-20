Челси официально продлил контракт с Жиру

Лондонский Челси объявил о продолжении сотрудничества с нападающим Оливье Жиру.

"Синие" активировали опцию продления контракта на год, сообщает официальный сайт клуба.

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Как оказалось, Челси воспользовался возможностью удержать Жиру в команде еще на сезон в прошлом месяце. Менеджмент лондонцев решил не отпускать форварда бесплатно в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Жиру активно интересовался миланский Интер. "Нерадзурри" готовы были предложить опытному нападающему контракт по схеме 2+1.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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