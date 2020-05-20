toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ

Челси официально продлил контракт с Жиру

20:36 39 Читати українською
Челси официально продлил контракт с Жиру
Оливье Жиру / Reuters

Лондонский Челси объявил о продолжении сотрудничества с нападающим Оливье Жиру.

"Синие" активировали опцию продления контракта на год, сообщает официальный сайт клуба.

Челси продлил контракт с Кабальеро – осенью ему исполнится 39

Как оказалось, Челси воспользовался возможностью удержать Жиру в команде еще на сезон в прошлом месяце. Менеджмент лондонцев решил не отпускать форварда бесплатно в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Жиру активно интересовался миланский Интер. "Нерадзурри" готовы были предложить опытному нападающему контракт по схеме 2+1.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

"Не знал, что у меня такая большая семья": лучший футболист в истории АПЛ шокирует – он бил Роналду и других грандов

blog_ava
"С детьми я становлюсь помойкой": экс-одноклубник Шевченко шокировал горой мышц – он покинул футбол 8 лет назад
16:20
452
Теги
Англия Оливье Жиру Оливье Жиру Челси Челси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
36
мин
Минай
15:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук