После поединка Франции с Австралией возникла немного странная ситуация, когда нападающий "соккеруз" Джейсон Каммингс заявил, что Оливье Жиру делал вид, что не понимает английского и проигнорировал просьбу поменяться футболками.

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Сам Жиру ответил постом в твиттере, выложив фото с футболкой другого игрока сборной Австралии, Джексона Ирвина, добавив вопрос: "как мой английский, друг?"

Но на Рождество Каммингс получил презент в виде футболки Жиру. Австралиец позже объяснил, из-за чего возникла путаница: "Была немного искаженная информация, когда люди думали, что Жиру сказал мне, что он не говорит по-английски. Это было не так. Он, видимо, не понял меня, потому что я говорю по-шотландски, а иногда и тарабарщиной. Он просто не понял меня или что-то такое, я не очень уверен. Это было просто недоразумение", – приводит слова Каммингса Daily Mail.

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