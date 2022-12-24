Страсти между Аргентиной и Францией после феерического финала ЧМ-2022 не утихают ни на день.

Французы были недовольны отдельными решениями арбитра, поэтому создали петицию о переигровке финала чемпионата мира из-за якобы продажности рефери. Ее подписали более 200 тысяч человек.

Марциняк демонстративно ответил французам, обвиняющим его в плохом арбитраже и желающим переиграть финал ЧМ-2022

Аргентинцы, очевидно, народ творческий и в ответ на сайте Change.org опубликовали петицию под названием "Франция, хватить плакать". Под ней уже поставили свою подпись более 250 тысяч человек.

"С тех пор, как мы выиграли финал чемпионата мира, французы не перестают плакать и жаловаться. Они не признают, что Аргентина – чемпион мира. Это просьба к французам перестать плакаты и признать, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе – его сынок", – говорится в тексте петиции.