Після поєдинку Франції з Австралією виникла трохи дивна ситуація, коли нападник "соккерос" Джейсон Каммінгс заявив, наче Олів'є Жиру вдавав, що не розуміє англійської та проігнорував прохання помінятись футболками.

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Сам Жиру відповів постом у твіттері, виклавши фото з футболкою іншого гравця збірної Австралії Джексоном Ірвіном, додавши питання: "як моя англійська, друже?"

Але на Різдво Каммінгс таки отримав презент у вигляді футболки Жиру. Австралієць пізніше пояснив, через що виникла плутанина: "Було трохи спотворена інформація, коли люди думали, що Жиру сказав мені, що він не говорить англійською. Це було не так. Він, мабуть, не зрозумів мене, тому що я розмовляю шотландською, а іноді й тарабарщиною. Він просто не зрозумів мене чи щось таке, я не дуже впевнений. Це було просто непорозуміння", – наводить слова Каммінгса Daily Mail.

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