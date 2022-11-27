ЧМ-2022: аналитики определили пять вероятных пар финалов Мундиаля
У Бразилии и Франции самые большие шансы сыграть в решающем матче мирового первенства.
Аналитическое агентство Gracenote назвало топ-5 вероятных финалов чемпионата мира в Катаре. На сегодняшний день наибольшие шансы побороться за золото в решающем матче имеют сразу две сборные – Бразилия и Франция.
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Кроме них, неплохие перспективы есть у Бельгии, Португалии и Англии. В процентном эквиваленте пары распределились следующим образом:
5,7% – Бразилия – Франция
3,8% – Бразилия – Бельгия
3,4% – Аргентина – Франция
3,4% – Бразилия – Португалия
3,2% – Бразилия – Англия
Напомним, финальный поединок чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря.
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