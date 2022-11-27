У Бразилии и Франции самые большие шансы сыграть в решающем матче мирового первенства.

Аналитическое агентство Gracenote назвало топ-5 вероятных финалов чемпионата мира в Катаре. На сегодняшний день наибольшие шансы побороться за золото в решающем матче имеют сразу две сборные – Бразилия и Франция.

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Кроме них, неплохие перспективы есть у Бельгии, Португалии и Англии. В процентном эквиваленте пары распределились следующим образом:

5,7% – Бразилия – Франция

3,8% – Бразилия – Бельгия

3,4% – Аргентина – Франция

3,4% – Бразилия – Португалия

3,2% – Бразилия – Англия

Напомним, финальный поединок чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря.

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