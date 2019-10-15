Жиру може возз'єднатися з екс-наставником в Італії

Форвард лондонського Челсі Олів'є Жиру потрапив до сфери зацікавлень міланського Інтера. На трансфері наполягає головний тренер "нерадзуррі" Антоніо Конте.

Чемпіон світу в січні може перебратися на Джузеппе Меацца, повідомляє Tuttosport.

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На підписанні Жиру наполягає керманич Інтера Антоніо Конте, який знайомий із його можливостями через спільну роботу в Челсі. Французький нападник може зацікавитися переїздом до Серії А, адже не має стабільного місця в обоймі лондонців. У нинішній кампанії тренер "синіх" Френк Лемпард робить ставку на Таммі Абрахама.

У сезоні 2019/20 Олів'є Жиру провів за Челсі лише 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Натомість у складі збірної Франції форвард восени забив вже 3 голи.

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