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Боевая ничья Франции и Турции в видеообзоре битвы в Париже

06:00 8 Читати українською
Боевая ничья Франции и Турции в видеообзоре битвы в Париже
Франция – Турция / твиттер сборной Франции

Сборные Франции и Турции не выявили сильнейшего в матче отбора к Евро-2020. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

76’ Оливье Жиру
 
Каан Айхан 82’
76’ Оливье Жиру
82’ Каан Айхан

Евро-2020, квалификация

Группа H

Франция – Турция – 1:1

Голы: Жиру, 76 – Айхан, 82

Евро-2020, квалификация: Англия в шаге от выхода из группы, Франция и Турция разошлись миром

Хозяева сумели открыть счет только во втором тайме. Это Гризманн подал угловой, а Оливье Жиру головой точно отправил мяч мимо голкипера турок. Однако, радость французов была недолгой. На 82-й минуте "месячные звезды" сумели тоже результативно использовать стандарт: Чалханоглу навесил со штрафного, а Каан Айхан выиграл второй этаж и переиграл Манданда – 1:1!

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча
14 октября
8187
Теги
Евро-2020 Турция Турция Франция Франция Видеоновости Франция - Турция
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