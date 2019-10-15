Боевая ничья Франции и Турции в видеообзоре битвы в Париже

Сборные Франции и Турции не выявили сильнейшего в матче отбора к Евро-2020. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Евро-2020, квалификация

Группа H

Франция – Турция – 1:1

Голы: Жиру, 76 – Айхан, 82

Евро-2020, квалификация: Англия в шаге от выхода из группы, Франция и Турция разошлись миром

Хозяева сумели открыть счет только во втором тайме. Это Гризманн подал угловой, а Оливье Жиру головой точно отправил мяч мимо голкипера турок. Однако, радость французов была недолгой. На 82-й минуте "месячные звезды" сумели тоже результативно использовать стандарт: Чалханоглу навесил со штрафного, а Каан Айхан выиграл второй этаж и переиграл Манданда – 1:1!