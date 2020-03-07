Жиру рассказал о своем положении в Челси

Французский форвард лондонского Челси Оливье Жиру поделился мыслями относительно своего будущего в лондонском клубе.

"Счастлив ли я в Челси? Конечно. Осталось несколько недель до конца сезона, нам нужны победы во всех матчах, и, возможно, нашей команде удастся завоевать трофей. Думаю, что меня впереди ждут еще два-три хороших сезона. Пока не время говорить о контрактах, приму решение позже, однако тяжелый период уже позади.

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Прошлый месяц был непростым, но у меня был разговор с главным тренером, который убедил, что обязательно даст мне шанс. Так, в итоге, и произошло. Я стараюсь отплатить тренеру за уверенность во мне. Делаю на поле все, что в моих силах. Очень рад вернуться в состав, ведь вместе с этим ко мне вернулась уверенность. Трансферное окно позади, я – игрок Челси, я счастлив в этой команде, и это самое главное", – цитирует Жиру издание Goal.

Напомним, Жиру стал игроком Челси 31 января 2018 года, перейдя из Арсенала за 17 млн ​​евро. Его контракт с "аристократами" рассчитан до июня 2020 года. Transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

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