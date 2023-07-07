Дейли Блинд продолжит карьеру в составе Жироны, за которую также выступает Виктор Цыганков.

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд, покинувший Баварию, близок к переходу в испанскую Жирону на правах свободного агента.

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Как сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо Стороны уже полностью согласовали условия личного контракта. В ближайшие часы Блинд пройдет медосмотр в новом клубе.

Украинским болельщикам Жирона не чужой клуб – за испанцев выступает футболист сборной Украины Виктор Цыганков, перешедший к каталонцам зимой прошлого года.

В минувшем сезоне Блинд провел на клубном уровне 24 поединка во всех турнирах, в которых он отдал две результативные передачи.

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