Вице-чемпион мира разорвет контракт с Тоттенхэмом – футболист желает вернуться на родину
Хорват Иван Перишич намерен перейти в родной Хайдук на правах свободного агента.
Хорватский полузащитник Иван Перишич хочет завершить свои выступления за лондонский Тоттенхэм и продолжить карьеру в родном клубе. Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
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По информации источника, хорватский ветеран намерен разорвать контракт со "шпорами", чтобы перейти в Хайдук на правах свободного агента.
В предыдущем сезоне Перишич сыграл по Тоттенхэму во всех турнирах в 44 матчах, забил 1 гол и сделал 12 ассистов.
Напомним, хорват является питомцем Хайдука. Также футболист известен по выступлениям в Интере, Баварии, Борусии Д и ряде других клубов из Европы. Иван стал вице-чемпионом мира со сборной Хорватии в 2018 году.
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