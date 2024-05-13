18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится легендарное сражение за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. На ринге встретятся украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO). Посмотреть онлайн-трансляцию поединка можно эксклюзивно на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.

В августе 2023 года Александр Усик победил британца Энтони Джошуа по решению судей и защитил титулы в тяжелой весовой категории. Тайсон Фьюри последний раз выходил на ринг 28 октября 2023 года против камерунца Фрэнсиса Нганну и завоевал скандальную победу по очкам.

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Прогноз букмекеров на бой Усик – Фьюри

Эксперты GGBET дают такой прогноз на результат встречи Усик – Фьюри:

победа Усика – 1,93;

триумф Фьюри – 2,03;

ничья – 22.

Бой, имеющий все шансы стать легендарным, может занять все 12 раундов (коэффициент 1,44), а наиболее вероятным результатом будет победа Усика по решению судей (коэффициент 2,7).

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На кону долгожданного поединка Усик – Фьюри оказались абсолютно все титулы в наиболее престижном весе. По результатам боя пояса WBA, WBO, IBF, IBO и WBC перейдут к одному владельцу. За украинца играют его опыт, скорость, выносливость и леворукость. За британца – большая антропометрия и неудобный стиль.

Где смотреть бой Усик – Фьюри

Украинцы смогут посмотреть этот выдающийся поединок онлайн только на MEGOGO при поддержке GGBET. Трансляция будет доступна в разделе "Спорт" на MEGOGO или по этой ссылке.