В рамках программы дня в 7-м туре Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 7-й тур

Реал Мадрид – Лас-Пальмас – 2:0

Голы: Диас, 45+2, Хоселу, 54

Атлетик – Хетафе – 2:2

Голы: Берчиче, 6, И. Уильямс, 62 – Альварес, 51, Латаса, 83

Валенсия – Реал Сосьедад – начало в 22:30

Кадис – Райо Вальекано – начало в 22:30

Мадридский Реал реабилитировался за поражение от Атлетико, одержав домашнюю победу над Лас-Пальмасом. Канарцы сумели удержать нули в основное время первого тайма, но только благодаря героизму собственного голкипера – "сливочные" имели четыре убийственных момента, выходя один на один и расстреливая Вальеса в упор. Альваро вытащил удары Рюдигера, Браима Диаса, Родриго и Хоселу, однако на 2-й компенсированной его таки прошили.

Гол оказался максимально простым: Васкес принял диагональ и с правого фланга покатил на 11 метров. Браим Диас же сделал два касания перед завершением в девятку – 1:0! Вот так он отметил первый за три года выход в основе Реала.

В начале второго тайма "сливочные" забили во второй раз. И снова без особой выдумки – Родриго выполнил подачу с левого фланга на линию вратарской, а Хоселу замкнул. 2:0 Таким образом, он стал первым футболистом в XXI веке, которому удалось отличиться в своих четырех первых домашних матчах за Реал в Ла Лиге.

После этого Карло Анчелотти начал проводить замены. В частности, на 57-й минуте произошло долгожданное возвращение Винисиуса. Опасных моментов при этом мадридцы не создавали вплоть до конца поединка. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу "бланкос" – впрочем, вернуться на вершину таблицы не удалось. Реал отстает от лидера на одно очко, а лидером является Жирона.

В параллельном матче Атлетик принимал Хетафе, открыв счет уже на 6-й минуте. Героем стал Берчиче, который мощно пробил со стандарта в ближний угол. Минимальное преимущество в счете продержалось до конца первого тайма, однако за это пришлось заплатить удалением Сансета. Кстати, Ойхан стал первым футболистом в топ-5 лиг Европы, которому показали уже две красные карточки в сезоне.

Хетафе воспользовался шансом, сравняв счет с углового на 51-й минуте – Гринвуд выполнил точную подачу, Альварес замкнул, а мяч рикошетом от Иньяки Вильямса залетел в ворота. На 62-й форвард басков исправился, открывшись под заброс в штарфный и восстановив лидерство хозяев. Впрочем, последнее слово осталось за мадридцами.

Кармона на 83-й минуте сделал рывок по правому флангу и подал в штрафную, а Латаса замкнул головой. 2:2! Именно с этими цифрами на табло матч и подошел к концу. Ничья в Бильбао!

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