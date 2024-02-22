Жирона та Валенсія розглядають кандидатуру Каспера Дольберга з Андерлехта, інформує інсайдер Екрем Конур.

Довбик може сенсаційно стати одноклубником Зінченка – українця бачать рішенням головної проблеми Арсенала

Каталонці готуються до можливої втрати Артема Довбика, який розкішним сезоном привернув увагу багатьох топ-клубів Європи. Ситуація Яремчука у Валенсії дещо інша. "Кажани" не впевнені у доцільності викупу українця і влітку можуть обрати для себе альтернативні варіанти на позицію форварда.

Дольберг подавав величезні надії, але потім провалив кілька сезонів поспіль – Ніцца, Севілья, Хоффенхайм. Перехід в Андерлехт виявився правильним рішенням для реанімації кар'єри 26-річного данця. У 28 матчах нинішньої кампанії він оформив 12 голів та 3 асисти. Transfermarkt оцінює Дольберга у 10 млн євро.

Яремчук піде з Валенсії: ідеальний клуб для українця, магія Ліги чемпіонів, ціна питання і до чого тут Довбик