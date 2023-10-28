Жирона разочаровала, но проявила класс

Жирона выглядела очень слабо, хотя условия для развития атаку были едва ли не идеальными. Во-первых, Сельта не знала побед в шести турах подряд, потерпев четыре поражения. Во-вторых, с начала осени галисийцы имели только два матча, в которых удалось пропустить меньше двух голов.

В-третьих, оборонительный блок в схеме 4-4-2 особенно успешно взламывается командами с тройкой защитников, ведь на стадии билд-апа всегда есть преимущество в количестве игроков. Именно в этой фазе и начинались проблемы каталонцев. Подопечные Мичела действовали слишком медленно и статично – из тройки защитников только Блинд пытался действовать в проактивной манере, однако его движение слабо поддерживалось на флангах и между линиями.

Как следствие, Жирона за весь первый тайм нанесла только три удара с суммарной остротой в 0,16 ожидаемых голов. Два из них заблокировали, а третий был неточным. Глядя на такой футбол, Сельта включала прессинг и время от времени убегала в контратаки через левый фланг (где действовал Бамба). На 41-й минуте даже удалось нанести удар с края штрафной в ближний угол – Гассанига парировал.

Во втором тайме ничего принципиально не изменилось. Жироне редко удавалось растянуть Сельту, а когда удавалось – этим редко пользовались. Визуально команда немного прибавила в скорости и мобильности, но эффективность этих действий заметна по ударам.

С 46-й до 80-й минуты каталонцы провели 8 выстрелов по воротам, однако только два из них прошли с игры. Все остальные – со стандартов. Только один прошел в створ. В конце концов, этот ватокат вылился в контратаку Сельты со взятием ворот. Гассанига не смог перехватить кросс, выпустив мяч из рук и позволив забить в пустые, однако его спас VAR – арбитры зафиксировали фол в атаке.

Под конец встречи Рафа Бенитес начал проводить оборонительные замены, собираясь удержать ничью. На этом он и погорел. Жирона стала прижимать галисийцев, а на 1-й компенсированной минуте каталонцы открыли счет! Блинд получил свободу и дал шикарный пас на последнюю треть, Гарсия пяткой сбросил мяч на Эрреру, а тот мощно выстрелил с линии штрафной – точно в дальний угол! 1:0.

Именно этот гол и решил судьбу противостояния. Жирона отпраздновала победу и минимум на сутки вернула статус лидера Примеры.

Довбик провел слабый матч, но это не только его вина

В первом тайме Довбик не выделялся, как и вся Жирона. В глаза бросалась его оторванность от команды – он никогда не опускался в глубину, оставаясь на линии защитников галисийцев. Возможно, это была просьба Мичела. Такое использование Артема в сочетании со слабым продвижением всей команды вылилось в почти нулевой КПД.

До перерыва наш земляк выполнил только 4 передачи (2 точных), хотя на самом деле их было три – украинец замыкал угловой, но вместо удара по воротам направил мяч в противоположном направлении. Этот момент посчитали как пас. При 9 касаниях форвард имел аж 4 потери, а все три единоборства были проиграны.

Особенно смущают верховые дуэли. Мощный Довбик должен был бы выходить из них победителем, однако в первом тайме с Сельтой он провалил оба таких эпизода. Правда, был и позитив – Артем замкнул навес с углового на 4-й минуте, хотя и направил мяч по воробьям. Также можно отметить неплохую работу по зонам завершения во время кроссов, но их почти не возникало.

Во втором тайме в игре Довбика почти ничего не изменилось. Он так же начал с удара по воротам после углового – только теперь пробил в створ. Получилось слишком слабо. Также в его активе одно единоборство (выигрышное), один пас (точный) и три касания – это за 21 минуту, пока его не заменили на Стуани.

Прямо перед тем, как отправиться на банку, Довбик поучаствовал в хорошей контратаке. Показательно, что она произошла после опускания украинца в глубину – Дотор потерял мяч в центре под давлением Эрреры, а Артем подобрал мяч и быстро вернул его в ноги Янхелю. Эпизод завершился передачей на правый край штрафной и выстрелом Коуту над перекладиной.

В итоге, имеем довольно невыразительную игру Довбика. Украинец имел очень малые объемы действий в целом, не говоря уже об успешных. Тем не менее, слабое выступление Артема нельзя отделить от неубедительного футбола Жироны в целом – и вопрос здесь не только к исполнителям, но и к тренерскому штабу. Сельта от оборонялась без особого напряжения.

Цыганков – то, что было нужно Жироне

Появление Стуани и Порту на 67-й минуте ничем не помогло, поэтому Мичел решился выпустить Цыганкова. Игра была очень контактной (110 единоборств), а Виктор только восстановился после травмы – очевидно, что украинца хотели приберечь. Впрочем, тяжелые времена требовали радикальных решений.

Цыганков появился вместо Мартинеса на 78-й минуте. Изменения стали заметными сразу. Цыганков начал двигаться именно так, как и требуется в игре против блока 4-4-2 – давал ширину, смещался в центр, открывал каналы продвижений и передач в треугольниках. Динамика игры сразу же возросла.

Правда, движения Виктора получали не лучшую поддержку. Так, в одном из эпизодов украинец принял мяч на фланге и прошел в центр, однако в освободившееся пространство не встал вбегать Гарсия. Вместо прорыва он остался за спиной, получил скидку и выполнил подачу – вот только крепкого Довбика, которому надо играть по таким кроссам, на поле уже не было.

В общем, за 19 минут Витя отдал 13 передач (12 точных, 1 точная с продвижением), допустил одну потерю при 13 касаниях и заработал один угловой. К сожалению, он не принял участие в решающем эпизоде, но можно быть уверенным – следующий матч Цыганков начнет в основе. Без вариантов.