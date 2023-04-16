Жирона одолела Эльче в 29 туре чемпионата Испании. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Виктор Цыганков не смог отличиться результативным действием в третьем туре Примеры подряд, хотя соперником Жироны была худшая команда сезона. Лишь под занавес тайма защита Эльче дала трещину.

Цыганков и Ко продолжили удачную серию – Жирона не без проблем справилась с аутсайдером Ла Лиги

Тони Вилья качественной подачей нашел голову Тати Кастельяноса, который неделю назад получил сокрушительную критику за жадность по отношению к Цыганкову. На этот раз форвард Жироны снова завершал эпизод сам и таки прошил кипера. После отдыха команда Цыганкова добила аутсайдера. Ориолю Ромеу удался роскошный бильярдный удар с лета – 2:0.