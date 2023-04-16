Жирона здолала Ельче у 29-му турі чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Віктор Циганков не зміг відзначитися результативною дією у третьому турі Прімери поспіль, хоча суперником Жирони була найгірша команда сезону. Лише під завісу тайму захист Ельче дав тріщину.

Циганков і Ко продовжили вдалу серію – Жирона не без проблем впоралася з аутсайдером Ла Ліги

Тоні Вілья якісною подачею знайшов голову Таті Кастельяноса, який тиждень тому отримав нищівну критику за жадібність щодо Циганкова. Цього разу форвард Жирони знову завершував епізод сам і таки прошив кіпера. Після відпочинку команда Циганкова добила аутсайдера. Оріолю Ромеу вдався розкішний більярдний удар з льоту – 2:0.