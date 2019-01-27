Жирона – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча

Барселона оказалась сильнее Жироны. Смотрите видео голов и обзор матча Жирона – Барселона.

Испания, Ла Лига, 21-й тур

Жирона – Барселона – 0:2

Голы: Семеду, 9, Месси, 69

Удаление: Эспиноза, 51 (Ж, вторая желтая карточка)

Барселона победила Жирону в "Малом каталонском дерби" и восстановила отрыв от Атлетико

"Блаугранас" удалось открыть счет в матче уже на 9-й минуте. Семеду удачно подключился к атаке и точно пробил после отскока. Через несколько минут Коутинью вышел на свидание с голкипером Жироны, но потерял свою классную возможность забить.

После перерыва Жирона осталась в меньшинстве после второй желтой карточки Эспинозы. На 69-й минуте Альба ассистировал Месси, который не оставил шансов Буну, выполнив эффектный удар "парашютом". Жирона могла забить разве что после стандартов под занавес поединка, но воспользоваться собственными возможностями не смогла.