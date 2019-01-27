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Жирона – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча

27 января 20:39 233 Читати українською
Жирона – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча
Жирона – Барселона – 0:2 – видео голов и обзор матча

Барселона оказалась сильнее Жироны. Смотрите видео голов и обзор матча Жирона – Барселона.

Испания, Ла Лига, 21-й тур

Жирона – Барселона – 0:2

Голы: Семеду, 9, Месси, 69

Удаление: Эспиноза, 51 (Ж, вторая желтая карточка)

Барселона победила Жирону в "Малом каталонском дерби" и восстановила отрыв от Атлетико

"Блаугранас" удалось открыть счет в матче уже на 9-й минуте. Семеду удачно подключился к атаке и точно пробил после отскока. Через несколько минут Коутинью вышел на свидание с голкипером Жироны, но потерял свою классную возможность забить.

После перерыва Жирона осталась в меньшинстве после второй желтой карточки Эспинозы. На 69-й минуте Альба ассистировал Месси, который не оставил шансов Буну, выполнив эффектный удар "парашютом". Жирона могла забить разве что после стандартов под занавес поединка, но воспользоваться собственными возможностями не смогла.

Испания21 турМонтиливи (Жирона)

Жирона - Барселона: Воскресенье 27 января 2019

Жирона
Матч окончен
0 : 2
Барселона
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