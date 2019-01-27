Барселона победила Жирону в "Малом каталонском дерби" и восстановила отрыв от Атлетико

Барселона одолела Жирону на выезде в матче Ла Лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 21-й тур

Жирона – Барселона – 0:2

Голы: Семеду, 9, Месси, 69

Удаление: Эспиноса, 51 (Ж, вторая желтая карточка)

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Обе команды с первых минут решили не засиживаться в обороне. Жирона провела выпад левым флангом, но мяч после подачи вынес кто-то из защитников. Барселона тоже провела атаку слева, однако на дальней штанге никто не сумел замкнуть навес. После этого "блаугранас" приступили к захвату территориального плацдарма, а Жирона ответила высоким прессингом.

Быстрый гол не вписывался в такой ход игры, но все же случился на 9-й минуте. Семеду подключился к затяжной атаке Барсы, дождался в штрафной отскока к себе и сильно пробил левой в угол ворот Буну – 0:1.

На милость победителя Жирона сдаваться не собиралась и сразу провела серию атак в ответ. В частности, в одной из них Кристиан Стуани требовал пенальти после своего падения в борьбе с Альбой, а в следующей уругваец заработал штрафной, который едва не завершился голом Алькалы со второго этажа – выше ворот.

Барселона могла немного остудить пыл "бело-красных" на 15-й минуте. Коутиньо выскочил один на один с Буну, но переиграть марокканца в ближнем бою не сумел. А после удара Месси из-за пределов штрафной мяч разминулся с дальним левым углом ворот.

После такой активной 25-минутки команды немного успокоились и до конца тайма лишь изредка беспокоили оборонительные редуты друг друга. А вот под занавес первой половины игры Жирона лишь чудом не забила, создав два момента в течение одной атаки. Стуани ворвался в штрафную с правого края и мощно пробил низом в дальний угол, но тер Штеген ногой отбил мяч. Тот отскочил к Понсу, который ударом на добивании, казалось, переиграл немецкого кипера, но Пике выбил мяч с линии ворот.

На финише тайма антигероем едва не стал Бускетс. Серхио сначала получил желтую карточку за фол в центре поля, а еще через минуту "заехал" сопернику локтем в голову, но арбитр злого умысла в эпизоде ​​не заметил. То, что не удалось Бускетсу, "успешно" выполнил Бернардо Эспиноса на старте второго тайма. Имея в пассиве "горчичник", колумбиец ударил Суареса сзади по ногам и пошел отдыхать досрочно.

На характере Жирона продолжила играть, как будто ничего не произошло и могла выровнять положение. Стуани на 55-й минуте решился на удар метров с 20-ти, но его парировал тер Штеген. Барса ответила своим моментом – Месси прошел полполя, но максимумом этой атаки стал неудачно поданный угловой.

Далее Стуани дважды подряд мог забивать, но в первом эпизоде ​​снова не дремал кипер Барсы, а во втором – не хватило точности. По инерции "бело-красные" провели еще несколько атак, но в итоге игра в меньшинстве сказалась.

На 69-й минуте после затяжной атаки "блаугранас" Альба вывел Месси фактически на одного Буну и Лионель элегантным парашютом поразил ворота Жироны – 0:2. Этот эпизод стал ключевым, ведь после него ответ на вопрос о победителе поединка был получен. Хозяева уже не могли ничего противопоставить Барселоне, а звезды из столицы Каталонии начали тратить возможность за возможностью.

Коутиньо породистым ударом едва не забил настоящий шедевр на 72-й минуте – лишь угловой. Ракитич пасом нашел Суареса, Луис обыграл защитника, но не попал в девятку – мяч прошел над воротами. Месси, казалось, бил наверняка после паса Суареса на 77-й минуте, но Буну чудом вытащил мяч.

Жирона же могла забить разве после стандартов под занавес поединка, но воспользоваться собственными возможность не смогла. Итак, очередная победа Барселоны, которая позволила "блаугранас" восстановить 5-очковое преимущество над мадридским Атлетико на верху турнирной таблицы. Жирона после этого матча занимает 13-ю строчку.

Интересные факты

– Барселона забила в 32-м выездном матче Ла Лиги подряд и повторила собственный рекорд более 6-летней давности;

– Монтиливи стал 36-м стадионом, на котором Лионель Месси забивал в поединках Примеры;

– Жорди Альба стал вторым представителем чемпионатом Испании, который отдал 10 и более результативных передач во всех турнирах в сезоне 2018/19 после Месси.