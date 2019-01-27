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Жирона – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд матчу

20:39 222 Читать на русском
Жирона – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Жирона – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона виявилася сильнішою за Жирону. Дивіться відео голів та огляд матчу Жирона – Барселона.

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

Жирона – Барселона – 0:2

Голи: Семеду, 9, Мессі, 69

Вилучення: Еспіноза, 51 (Ж, друга жовта картка)

Барселона перемогла Жирону в "Малому каталонському дербі" й відновила відрив від Атлетіко

"Блаугранас" вдалося відкрити рахунок у матчі вже на 9-й хвилині. Семеду вдало підключився до атаки та влучно пробив після відскоку. Через кілька хвилин Коутінью вийшов на побачення з голкіпером Жирони, але змарнував свою чудову нагоду.

По перерві Жирона залишилася в меншості після другої жовтої картки Еспінози. На 69-й хвилині Альба асистував Мессі, який не залишив шансів Буну, виконавши ефектний удар "парашутом". Жирона могла забити хіба після стандартів під завісу поєдинку, але скористатися власними нагодами не змогла.

Іспанія21 турМонтіліві (Жирона)

Жирона - Барселона: Неділя 27 січня 2019

Жирона
Матч завершено
0 : 2
Барселона
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