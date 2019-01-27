Жирона – Барселона – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона виявилася сильнішою за Жирону. Дивіться відео голів та огляд матчу Жирона – Барселона.

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

Жирона – Барселона – 0:2

Голи: Семеду, 9, Мессі, 69

Вилучення: Еспіноза, 51 (Ж, друга жовта картка)

Барселона перемогла Жирону в "Малому каталонському дербі" й відновила відрив від Атлетіко

"Блаугранас" вдалося відкрити рахунок у матчі вже на 9-й хвилині. Семеду вдало підключився до атаки та влучно пробив після відскоку. Через кілька хвилин Коутінью вийшов на побачення з голкіпером Жирони, але змарнував свою чудову нагоду.

По перерві Жирона залишилася в меншості після другої жовтої картки Еспінози. На 69-й хвилині Альба асистував Мессі, який не залишив шансів Буну, виконавши ефектний удар "парашутом". Жирона могла забити хіба після стандартів під завісу поєдинку, але скористатися власними нагодами не змогла.