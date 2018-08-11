Жилмар: Считаю, что в матче с Олимпиком мы потеряли очки

Главный тренер Львова Жилмар Тадеу да Силва прокомментировал матч 4 тура УПЛ против Олимпика.

"Конечно, трудно пропускать на последних минутах, особенно если играешь в меньшинстве. Особенно если в гостях играть. Соперник играл на скорости, через пас, нам было трудно. В первом тайме у Олимпика был один момент, у нас тоже.

Далее нужно было играть иначе, поставили четырех защитников, четырех хавбеков и одного нападающего. Тоже был момент. Я доволен тем, что ребята сегодня показали. Считаю, что мы сегодня потеряли очки. Я уважаю Олимпик, но у нас было больше шансов победить.

Олимпик – Львов – 1: 1 – видео голов и обзор матча

Работа арбитра? Я такой тренер, который вообще не любит говорить о судьях. Но это уже не первый раз, нужно наблюдать. С Ворсклой так же получилось. Я недоволен, как и в матче с Ворсклой", – цитирует Жилмар официальный сайт Олимпика.