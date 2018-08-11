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Жилмар: Вважаю, що у матчі з Олімпіком ми втратили очки

09:12 67 Читать на русском
Жилмар: Вважаю, що у матчі з Олімпіком ми втратили очки
Жилмар Тадеу да Сілва/ Фото ФК Львів

Головний тренер Львова Жилмар Тадеу да Сілва прокоментував матч 4 туру УПЛ проти Олімпіка.

"Звичайно, важко пропускати на останніх хвилинах, особливо якщо граєш в меншості. Особливо якщо в гостях грати. Суперник грав на швидкості, через пас, нам було важко. У першому таймі у Олімпіка був один момент, у нас теж.

Далі потрібно було грати інакше, поставили чотирьох захисників, чотирьох хавбеків і одного нападника. Теж був момент. Я задоволений тим, що хлопці сьогодні показали. Вважаю, що ми сьогодні втратили очки. Я поважаю Олімпік, але у нас було більше шансів перемогти.

Олімпік – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Робота арбітра? Я такий тренер, який взагалі не любить говорити про суддів. Але це вже не перший раз, потрібно спостерігати. З Ворсклою так само вийшло. Я незадоволений, як і в матчі з Ворсклою", – цитує Жилмара офіційний сайт Олімпіка.

Україна4 тур

Олімпік - Львів: П'ятниця 10 серпня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Львів
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Теги
Львів Львів Жилмар Тадеу да Сілва Жилмар Тадеу да Сілва Олімпік - Львів
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