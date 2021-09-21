"Как объясню тусклую игру Яремчука? Тусклую? Что касается движения, я не очень согласен. Он действовал из глубины, чего не было в других играх. Из-за его мобильность у него было больше перехватов, чем в прошлых играх. Не забил? Это всегда проблема для нападающего. Голы это то, что характеризует форвардов – даже не играя очень технично, если они забивают гол, все складывается.

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Но он уже лучше играет корпусом – не то, что мы хотим, но лучше. Он также знакомится с командой. У него и Лазаро проблемы более серьезные, чем у других – они не говорят на португальском. Пиньо, который тоже пришел к нам, понимает все лучше. Но мы верим в ценность Яремчука. В еврокубках он показал то качество, которое имел в играх за Украину. Это был не его брат-близнец – это был он. Для меня он не провел плохой матч, как вы думаете. У него были слабые выступления", – приводит слова Жезуша Maisfutebol.

Напомним, Бенфика с Яремчуком в составе обыграла Боавишту (3:1) и возобновила отрыв от Порту.

Бенфика одолела Боавишту и возобновила отрыв в Примейре – Яремчук приложился к одному из голов