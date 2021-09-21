"Як поясню тьмяну гру Яремчука? Тьмяну? Що стосується руху, я не дуже згоден. Він діяв з глибини, чого не було в інших іграх. Через його мобільность у нього було більше перехоплень, ніж в минулих іграх. Не забив? Це завжди проблема для нападника. Голи це те, що характеризує форвардів – навіть не граючи дуже технічно, якщо вони забивають гол, все складається.

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Але він вже краще грає корпусом – не те, що ми хочемо, але краще. Він також знайомиться з командою. У нього і Лазаро проблеми серйозніші, ніж у інших – вони не говорять португальською. Пінью, який теж прийшов до нас, розуміє все краще. Але ми віримо в цінність Яремчука. В єврокубках він показав ту якість, яку мав в іграх за Україну. Це був не його брат-близнюк – це був він. Для мене він не провів поганий матч, як ви думаєте. У нього були слабші виступи", – наводить слова Жезуша Maisfutebol.

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком у складі обіграла Боавішту (3:1) і відновила відрив від Порту.

Бенфіка здолала Боавішту й відновила відрив у Прімейрі – Яремчук доклався до одного з голів