"Марадона был лучшим игроком планеты вместе с Пеле. Пеле еще здесь, он жив, но Диего был лучшим.

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Не только потому, что он был гениальным игроком, но и благодаря тому, как он это демонстрировал. Вот в этом была разница. Диего был на вершине мира, но не терял страсть к игре, к футболу. Он родился футболистом, был наделен всем с рождения. Он не является конечным продуктом тяжелого труда.

Любовь – это то чувство, что он имел к футболу. Но сегодня Криштиану Роналду, один из двух лучших в мире, имеет немного этого, а Месси не имеет ничего. Он вовсе не имеет страсти. Месси – великий игрок. Но мы говорим о том, каковы жизнь и чувства, страсть к игре и футболу. Я считаю, что по сравнению с другими Марадона был экстраординарным", – приводит слова Жезуша Marca.

Легендарный Диего Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни в результате сердечного приступа. В составе национальной команды он стал чемпионом мира-1986 в Мексике, а с Наполи завоевал 2 Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА сезона 1988/89.

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