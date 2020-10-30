"Не скажу, что мы такие, как нынешняя Барселона. Не хочу, чтобы мы выглядели так, как они сейчас. Но Барселона, которая была несколько лет назад, – это да. У нынешней команды нет ничего. Меня волнует совсем другое", – цитирует Жезуша AS.

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Защитник Стандарда Мехди Карсела-Гонсалес, после встречи с Бенфикой (0:3) в Лиге Европы, сравнил португальский гранд с культовым испанским клубом.

Бенфика возглавляет группу D в Лиге Европы, Стандард остается на последней строчке квартета.

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