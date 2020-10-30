"У нынешней Барселоны нет ничего", – тренера Бенфики разозлило сравнение с каталонцами
Наставник португальского гранда Жорже Жезуш не слишком высоко оценил потенциал Барсы.
"Не скажу, что мы такие, как нынешняя Барселона. Не хочу, чтобы мы выглядели так, как они сейчас. Но Барселона, которая была несколько лет назад, – это да. У нынешней команды нет ничего. Меня волнует совсем другое", – цитирует Жезуша AS.
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Защитник Стандарда Мехди Карсела-Гонсалес, после встречи с Бенфикой (0:3) в Лиге Европы, сравнил португальский гранд с культовым испанским клубом.
Бенфика возглавляет группу D в Лиге Европы, Стандард остается на последней строчке квартета.
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