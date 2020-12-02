"Марадона був найкращим гравцем планети разом із Пеле. Пеле досі тут, він живий, але Дієго був найкращим.

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Не лише через те, що він був геніальним гравцем, але й завдяки тому, як він це демонстрував. Ось у цьому була різниця. Дієго був на вершині світу, але не втрачав пристрасть до гри, до футболу. Він народився футболістом, був наділений усім з народження. Він не є кінцевим продуктом важкої праці.

Любов – те почуття, що він мав до футболу. Але сьогодні Кріштіану Роналду, один із двох найкращих у світі, має трохи цього, а Мессі не має нічого. Він зовсім не має пристрасті. Мессі – великий гравець. Але ми говоримо про те, якими є життя і почуття, пристрасть до гри й футболу. Я вважаю, що в порівнянні з іншими Марадона був екстраординарним", – наводить слова Жезуша Marca.

Легендарний Дієго Марадона помер 25 листопада на 61-му році життя через серцевий напад. У складі національної команди він став чемпіоном світу-1986 в Мексиці, а з Наполі здобув 2 Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії, а також Кубок УЄФА сезону 1988/89.

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