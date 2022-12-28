Жеваго задержали во Франции – Украина готовит экстрадицию почетного президента Ворсклы
Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго окажется под следствием. Миллиардера подозревают в растрате 2,5 млрд гривен.
48-летний бывший нардеп был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах, информирует Государственное бюро расследований. Сегодня планируют избрать арест в суде города Шамбери.
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Это произошло по запросу украинской стороны. Бизнесмен пытался обжаловать правомерность задержания, но все же согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции.
Украина в течение нескольких месяцев взаимодействовала с правоохранителями разных стран, в том числе и органами тамошней юстиции, жандармерии и полиции. Сейчас ГБР готовит необходимый пакет документов для экстрадиции Жеваго в Украину.
Почётный президент Ворсклы был акционером ликвидированного банка "Финансы и Кредит". ДБР расследует растрату более 2,5 млрд. гривен. Кроме Константина Валентиновича, среди подозреваемых еще есть экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений и другие топ-менеджеры.
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