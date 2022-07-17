Жервиньо присоединился к греческому клубу, который вот-вот стартует в еврокубках.
18:06 - Читати українською
Известный ивуарийский вингер перешел к бронзовому призёру чемпионата Греции.
Арис оформил трансфер Жервиньо, сообщает официальный сайт клуба. 35-летний ивуариец перешел на правах свободного агента и подписал контракт на два сезона.
Ракицкий продолжит карьеру в турецкой Суперлиге, – СМИ
Последним клубом Жервиньо был Трабзонспор (2 гола за 13 матчей). До этого вингер выступал за Лилль и Арсенал, а пик его карьеры пришелся на период в Роме.
Арис в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Греции и вышел в Лигу конференций. Клуб стартует в еврокубках через 4 дня матчем против белорусского Гомеля.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter