Арис оформил трансфер Жервиньо, сообщает официальный сайт клуба. 35-летний ивуариец перешел на правах свободного агента и подписал контракт на два сезона.

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Последним клубом Жервиньо был Трабзонспор (2 гола за 13 матчей). До этого вингер выступал за Лилль и Арсенал, а пик его карьеры пришелся на период в Роме.

Арис в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Греции и вышел в Лигу конференций. Клуб стартует в еврокубках через 4 дня матчем против белорусского Гомеля.