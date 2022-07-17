Аріс оформив трансфер Жервінью, повідомляє офіційний сайт клубу. 35-річний івуарієць перейшов на правах вільного агента та підписав контракт на два сезони.

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Останнім клубом Жервінью був Трабзонспор (2 голи за 13 матчів). Перед тим вінгер виступав за Лілль та Арсенал, а пік його кар'єри прийшовся на період у Ромі.

Аріс у минулому сезоні взяв третє місце в чемпіонаті Греції та вийшов у Лігу конференцій. Клуб стартує в єврокубках через 4 дні матчем проти білоруського Гомеля.