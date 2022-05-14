Жерсон став героєм у Туреччині: оформив дубль і подарував надію на вихід у Суперлігу
Вінгер Еюпспора Жерсон Родрігес, орендований у Динамо, результативно провів матч у другому за силою дивізіоні Туреччини.
Турецька Ліга 1, 37-й тур
Еюпспор – Коджаеліспор – 2:1
Голи: Жерсон, 8, 14 – Явуз, 61 (пен.)
Головним героєм поєдинку став скандальний гравець киян, який протягом перших п'ятнадцяти хвилин оформив дубль, хоч попередні три матчі був поза заявкою.
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Коджаеліспор відповів лише одним голом, тому Еюпспор святкував перемогу, яка забезпечила команді участь у матчах плей-офф за підвищення в турецьку еліту.
Для Жерсона цей поєдинок став лише третім у футболці турків. Першу половину сезону 2021/22 й початок другої вінгер проводив в оренді за Труа, але поїхав з Франції зі скандалом.
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