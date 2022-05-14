Вінгер Еюпспора Жерсон Родрігес, орендований у Динамо, результативно провів матч у другому за силою дивізіоні Туреччини.

Турецька Ліга 1, 37-й тур

Еюпспор – Коджаеліспор – 2:1

Голи: Жерсон, 8, 14 – Явуз, 61 (пен.)

Головним героєм поєдинку став скандальний гравець киян, який протягом перших п'ятнадцяти хвилин оформив дубль, хоч попередні три матчі був поза заявкою.

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Коджаеліспор відповів лише одним голом, тому Еюпспор святкував перемогу, яка забезпечила команді участь у матчах плей-офф за підвищення в турецьку еліту.

Для Жерсона цей поєдинок став лише третім у футболці турків. Першу половину сезону 2021/22 й початок другої вінгер проводив в оренді за Труа, але поїхав з Франції зі скандалом.

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