Киевляне не остались без болельщиков во время поединка в Стамбуле против Галатасарая (3:1).

Пришел поддержать свою команду Жерсон Родригес и один из лидеров полтавской Ворсклы Оливье Тилль. Люксембуржцы находились на трибунах с большим флагом Украины.

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К слову, Жерсон начинал сезон в Динамо, но затем присоединился к Труа на правах аренды. Там Родригес еще раз продемонстрировал свою недисциплинированность, за что его выгнали из французского клуба посреди сезона.

В конце марта форвард вместе со своим земляком Оливье Тиллем перешел в турецкий Эюпспор. Опять же, в аренду до конца нынешнего сезона. К слову, Тилль был лидером Ворсклы и одним из самых результативных игроков первой половины чемпионата Украины – 8+7 в 16 матчах.

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