О подписании 27-летнего люксембуржца Аль-Вехда объявила в клубном Instagram. Подробности перехода не указаны – вероятно, Жерсон воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт с Динамо, рассчитанный до лета 2024 года. Transfermarkt указывает, что аренда игрока рассчитана на 1 сезон.

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Новый клуб Родригеса базируется в городе Мекка, а по итогам сезона 2021/22 получил право выступать в элитном дивизионе Саудовской Аравии, заняв третье место. В составе Аль-Вехды выступает полузащитник Карим Йода, в свое время побывавший во львовских Карпатах.

В сезоне 2021/22 Жерсон выступал на правах аренды сначала за французский Труа (12 матчей, 1 гол, 1 ассист), а позже перебрался в турецкий Эюпспор (5 поединков, 3 гола, 1 результативная передача).

Напомним, форвард перешел в Динамо летом 2019 года еще при каденции Александра Хацкевича, но из-за своего сложного характера стал фигурантом ряда скандалов и не сумел закрепиться в Киеве.

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