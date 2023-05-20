Экс-динамовец несколько месяцев поддерживал отношения с Эмили Боланд, Мисс Люксембург-2020. Недавно пара рассталась, но якобы сохранила сугубо деловые контакты ради совместного проекта – бренда одежды Bogere.

И вот произошел взрыв, о котором сообщает L'Essentiel. Боланд в Instagram выложила фото набухшей губы с подписью: "Это "я люблю тебя" от Жерсона Родригеса".

Девушка продолжила жалобы в видеообращениях. "Надоело молчать. Девушки, если вас хоть как-то унижают в ваших отношениях, бегите! Прекратите попытки исправить кого-то, кто причиняет вам психическую и физическую боль".

Через несколько часов отреагировал сам Жерсон. "Мужчина, которого воспитала мать-одиночка, может уважать только женщин. Бог прощает заблудших людей. Я не буду играть в эту игру, правда выйдет наружу", – написал 27-летний футболист.

Его поддержала другая бывшая – украинка Ольга Янчук, с которой Жерсон воспитывает общего ребенка. "Мы прожили вместе четыре года, у нас есть прекрасный сын, и Жерсон никогда не поднимал на меня руку. Правда выйдет наружу", – уверяет Ольга.

Напомним, Родригес до сих пор находится на контракте в Динамо, но уже 2 года бродит по арендам (сейчас в саудовской Аль-Вехде). Яркий легионер запомнился в Киеве регулярными скандалами и бурной ночной жизнью.

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