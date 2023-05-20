Екс-динамівець кілька місяців підтримував стосунки з Емілі Боланд, Міс Люксембург-2020. Нещодавно пара розсталась, але нібито зберегла суто ділові контакти заради спільного проекту – бренду одягу Bogere.

І от стався вибух, про який повідомляє L'Essentiel. Боланд в Instagram виклала фото набухлої губи з підписом: "Це "я люблю тебе" від Жерсона Родрігеса".

Дівчина продовжила скарги у відозверненнях. "Набридло мовчати. Дівчата, якщо вас хоч якось зневажають у ваших стосунках, тікайте! Припиніть спроби виправити когось, хто завдає вам психічного та фізичного болю".

За кілька годин відреагував сам Жерсон. "Чоловік, якого виховала мати-одиначка, може поважати тільки жінок. Бог прощає заблудлих людей. Я не буду грати в цю гру, правда вийде назовні", – написав 27-річний футболіст.

Його підтримала інша колишня – українка Ольга Янчук, з якою Жерсон виховує спільну дитину. "Ми прожили разом чотири роки, маємо чудового сина, і Жерсон ніколи не підіймав на мене руку. Правда вийде назовні", – запевняє Ольга.

Нагадаємо, Родрігес досі перебуває на контракті в Динамо, але вже 2 роки вештається орендами (наразі у саудівській Аль-Вехді). Колоритний легіонер запам'ятався у Києві регулярними скандалами і бурхливим нічним життям.

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