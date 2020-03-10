Жерсон Родригес никогда не станет лидером в топ-клубе, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" оценил уровень нападающего Динамо Жерсона Родригеса.
"Мы переоцениваем уровень Жерсона Родригеса. Когда он пришел в Динамо, то забил Шахтеру, а затем Зари. Футболист достаточно ярко себя проявил. А потом начались искушения столичной жизни, которые помешали ему себя реализовать.
В Анкарагюджю совсем другие цели и другие задачи. Возможно, Жерсон там один из лучших футболистов. Играть же в Динамо или Шахтере, которые ставят максимальные цели, очень непросто. Анкарагюджю – команда уровня Жерсона. Убежден, что он никогда не станет лидером в топ-клубе", – сказал Цыганык.
Напомним, Жерсон Родригес будет выступать за Анкарагюджю на правах аренды до конца текущего сезона.