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Жерсон Родригес никогда не станет лидером в топ-клубе, – Цыганык

19:09 70 Читати українською
Жерсон Родригес никогда не станет лидером в топ-клубе, – Цыганык
Жерсон Родригес / фото: Анкарагюджю

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" оценил уровень нападающего Динамо Жерсона Родригеса.

"Мы переоцениваем уровень Жерсона Родригеса. Когда он пришел в Динамо, то забил Шахтеру, а затем Зари. Футболист достаточно ярко себя проявил. А потом начались искушения столичной жизни, которые помешали ему себя реализовать.

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В Анкарагюджю совсем другие цели и другие задачи. Возможно, Жерсон там один из лучших футболистов. Играть же в Динамо или Шахтере, которые ставят максимальные цели, очень непросто. Анкарагюджю – команда уровня Жерсона. Убежден, что он никогда не станет лидером в топ-клубе", – сказал Цыганык.

Напомним, Жерсон Родригес будет выступать за Анкарагюджю на правах аренды до конца текущего сезона.

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Анкарагюджю Анкарагюджю Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Жерсон Родригес Жерсон Родригес
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